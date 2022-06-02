Москва, , 11:54 — REGNUM За прошедшие сутки истребительной авиацией России в районе населённого пункта Любомировка Николаевской области Украины был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 2 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёт Су-25 Russianplanes.net

Кроме того, украинские военные лишись семи дронов.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметил Конашенков.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской Народной Республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолётов, 129 вертолётов, 1084 беспилотных летательных аппарата», — уточнил представитель оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 1 июня, российскими комплексами противовоздушной обороны в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины были сбиты украинские штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8, а также семь беспилотных летательных аппаратов.