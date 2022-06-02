Кострома, , 12:02 — REGNUM Разрушитель конструкции в виде буквы Z в Костроме возместил причинённый ущерб её собственнику — Службе муниципального заказа по ЖКХ. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области. Стоимость ремонта оценили в 76 тысяч рублей.

Видео с камеры видеонаблюдения

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 апреля. Гость из Москвы опрокинул световой короб, будучи в нетрезвом состоянии. Рядом с конструкцией находились охранники частного предприятия «Рубеж-ВЛ». Они не стали мешать нарушителю, за что в дальнейшем были уволены с работы.

На мужчину завели уголовное дело по статье «вандализм». Его расследование завершено, а материалы направлены в суд. Москвичу грозит арест на срок до трех месяцев.

Сама конструкция отремонтирована, однако на прежнее место её не вернули. Появится ли она в каком-либо из общественных пространств города — неизвестно.

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