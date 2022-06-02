Махачкала, , 11:53 — REGNUM В Дагестане назначен руководитель министерства энергетики и тарифов. Этот пост, согласно указу главы республики Сергея Меликова, занял Ризван Мурадов, сообщили 2 июня в пресс-службе ведомства. Напомним, Ризван Мурадов работал в должности руководителя министерства энергетики с февраля 2022 года, но только с приставкой врио.

Назначение ИА REGNUM

О новом назначенце известно, что ему 44 года, он уроженец города Махачкалы. Получил образование в Московской государственной юридической академии имени Кутафина.

Работал на руководящих должностях в различных структурах. С июня 2019 года занимал должность замминистра строительства и ЖКХ Дагестана. В апреле 2021 года назначен министром энергетики и ЖКХ республики.

Читайте также: Сергей Меликов отправил в отставку вице-премьера Дагестана