Новосибирск, 2 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области всё готово к летнему туристическому сезону. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова.

Pixel2013 Туризм

По словам Павловой, в 2022 году для жителей и гостей Новосибирской области подготовлены семь санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха на берегу Обского моря.

При этом в области с начала года начала действовать новая госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области».