Калуга, 2 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области увеличены размеры прожиточного минимума на 2022 год, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области

В соответствии с изменениями величина прожиточного минимума в регионе на 2022 год составит на душу населения — 13 363 рубля, для трудоспособного населения — 14 565 рублей, для пенсионеров — 11 492 рубля, для детей — 13 264 рубля.

Величина прожиточного минимума на душу населения вырастет на 1455 рублей