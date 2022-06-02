Саратов, , 11:52 — REGNUM Дорожная авария с участием подростка произошла в Заводском районе Саратова. По факту ДТП с участием несовершеннолетнего организована проверка, сообщает прокуратура Саратовской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 1 июня возле дома №162 по улице Огородная водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на 13-летнего ребенка, переходившего проезжую часть дороги. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в районе дома №23 по набережной Леонова в городе Балаково 48-летний водитель, управляя автомобилем BMW Х5, выезжал с дворовой территории и совершил наезд на двух мальчиков в возрасте 13 и 14 лет.

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