Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Об этом сегодня, 2 июня, в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Поиск работы

Согласно приведённым данным, в Ростове-на-Дону числятся безработными 2,8 тыс. человек, что в 1,4 раза ниже по сравнению с началом 2022 года.

«Регистрируемая безработица также ниже, чем в начале года — 0,45% от экономически активного населения. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,2 и является наиболее низким показателем за прошедшие два года», — указал Логвиненко.

В банке вакансий насчитывается более 17 тыс. мест. Это на 40% больше, чем до начала пандемийных ограничений. Наибольший спрос наблюдается на рабочую силу в обрабатывающих производствах (17,1%) и транспортной сфере (11,7%).