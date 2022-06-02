Самара, 2 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Инновационную разработку уникальной технологии, которая сократит потребление электроэнергии, намерены запустить на заводе светодиодного оборудования в Самаре. Об этом 2 июня сообщается в социальной сети в группе «Объясняем. Самарская область».

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Сообщается, что малый бизнес продолжает развиваться несмотря на антироссийские санкций. Предприятие производит изделия для промышленных, офисных помещений, социальных объектов, выполняет оборонные и государственные заказы.

«Самарские умельцы намерены запустить инновационную разработку уникальной технологии, которая сократит потребление электроэнергии. При этом яркость и срок службы продукции будет больше. Кроме того, на предприятии появятся новые рабочие места», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников предприятия, на производстве используются только отечественные комплектующие.

Сообщается, что предприятие готово поставить на поток производство модернизированного светильника для автомагистралей. Для запуска новой линии предприниматели получили поддержку гарантийного фонда Самарской области.