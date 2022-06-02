Мариуполь, ДНР, 2 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Мариуполе военные следователи Следственного комитета России развернули полевые кухни. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Агентство опубликовало видеозапись работы полевых кухонь. Они работают на площади Нахимова в Мариуполе. Горячее питание уже получили 4,5 тыс. жителей города, а детям раздали сладости.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР свыше 480 различных боеприпасов.