Донецк, 2 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает 2 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:43 (совпадает с мск) — н. п. Новолуганское — н. п. Доломитное: выпущено 7 мин калибра 82 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за прошедшие сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

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