Москва, , 11:49 — REGNUM Мир не сможет полностью отказаться от российской нефти, считает генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие согласовании шестого пакета санкций против России, на фоне которого Саудовская Аравия известила о готовности увеличить добычу нефти в случае, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций, он пояснил:

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему эмбарго касается двух третей импорта Европейским союзом нефти из России? Дело в том, что все нефтеперерабатывающие заводы строятся под конкретный тип нефти. Грубо говоря, завод, построенный для работы на нефти марки Urals, не сможет работать, например, на арабской нефти. Поэтому если ввести полное эмбарго на ввоз российской нефти, то значительные мощности нефтеперерабатывающих европейских предприятий останутся без сырья.

Если же всерьёз озаботиться заменой сырья, то это приведёт к тому, что на нефтеперерабатывающем заводе нужно будет заменить ключевые элементы, технологии. То есть реконструкция будет равносильна перестройки этого завода на 70%. Понятно, что никто этим заниматься не будет. Именно поэтому западные страны оценили, от чего они смогут отказаться более или менее безболезненно, а от чего не смогут отказаться вообще и ввели эмбарго на 2/3.

На мой взгляд, когда они говорят о полном отказе до конца года российской нефти, это нереализуемо. На бумаге и в популистских заявлениях можно сказать всё, что угодно, но по факту с инженерной точки зрения это задача нерешаема. Поэтому будут выкручиваться — нарушать собственные санкции, как например Shell сейчас предложила замечательный способ обхода санкций. Покупать российскую нефть, смешивать ее с нероссийской в пропорциях 49 на 51% и продавать как несанкционную. Или же закупать нефть в Азербайджане или Саудовской Аравии, но по факту это будет тот же самый российский Urals.

Конечно, со временем все эти схемы наладятся, бизнес всегда найдет выход. Но нельзя не отметить, что все это приведет к масштабному энергетическому и экономическому кризису. И эта волна уже началась. Во многих странах наблюдается серьёзное подорожание нефтепродуктов, бензина, и как следствие — продуктов питания, поскольку в цену на них заложена достаточно сильная составляющая, связанная со стоимостью энергоносителей.

Пока это не так заметно массовым слоям населения, но разговоры о кризисе уже активно ведутся. Я думаю, что если спецоперация на Украине продлится до конца года и развитие цен на нефть будет таким же как сейчас, то очень скоро уже и простые европейцы задумаются, не слишком ли высокую цену они платят за политические амбиции своих правительств.

Что касается российского бюджета и экономики в целом, то моё личное мнение, что как всегда будет найдено множество обходных путей продажи российской нефти. Рост либо снижение уровня добычи нефти тоже связаны с этими самыми путями. Уже сейчас только на новостях о частичном эмбарго цена поднялась выше $120 за баррель. Если кризис будет усугубляться, и цена будет $150 за баррель, то по большому счёту, даже продавая российскую нефть с дисконтом, прибыли российских нефтяных компаний будут расти.

Возможно, на определённом этапе действительно кто-то из них придёт к решению снизить добычу нефти на более зрелых месторождениях, например, в Сибири, где стоимость добычи нефти достаточно высока. И в таком случае, если Россия официально объявит о том, что она снижает добычу нефти, допустим на треть, как раз тогда цена и будет 150 и выше долларов за баррель. Это будет серьёзнейшем ударом по нефтяному рынку».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT. Нефтяное эмбарго вступит в силу через шесть месяцев. О том, что санкции против российской нефти негативно отразятся на всём мировом энергетическом рынке, 1 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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