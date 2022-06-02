Пестово, Новгородская область, 2 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Новгородской области трое подростков оказались в больнице в тяжелом состоянии с симптомами отравления неизвестным веществом, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального СУ СКР.

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Подростки в возрасте 15-17 лет поступили в Пестовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в ночь на 2 июня. После чего Боровичским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новгородской области была начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, 1 июня трое мальчиков после совместной прогулки в городе Пестово Новгородской области, придя домой, почувствовали себя плохо и были доставлены в тяжелом состоянии в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, дети помещены в реанимацию. В их вещах найдены подозрительные таблетки.