Севастополь, , 11:47 — REGNUM Ещё 23 пациента попали в коронавирусные стационары Севастополя, данные за сутки опубликовал 2 июня городской департамент здравоохранения. Накануне, 1 июня, сообщалось о госпитализации 28 человек.

В ковидной клинике Mos.ru

«Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находится 154 пациента, из них 75 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

Таким образом, в Севастополе увеличивается количество свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё — сейчас из 187 свободно 33.

За сутки в городе подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, это на шесть больше, чем сутками ранее. Скончались два пациента в возрасте 69 и 80 лет.

В целом в Севастополе с начала пандемии подтверждено 84 478 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 813 человек, скончались 2 368 жителей.