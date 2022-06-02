Анкара, 2 июня 2022, 11:47 — REGNUM Финляндия и Швеция до сих пор не удовлетворили запрос Турции на экстрадицию 33 человек, обвиняемых в терроризме. Об этом 2 июня заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг в эфире телеканала А Haber.
По его словам, Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма экстрадиции в общей сложности 33 человек из «Рабочей партии Курдистана» и организации ФЕТО, которые в Турции считаются террористическими.
«Однако на сегодняшний день обе страны не ответили положительно на наши запросы об экстрадиции», — сказал Боздаг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара выдвигает принципиальные условия по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО и не ждёт каких-либо компромиссов.
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