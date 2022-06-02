Буэнос-Айрес, 2 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил сборную страны по футболу с победой над сборной Италии в так называемом «финалиссимо» в Лондоне. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Аргентины

«Я хотел бы поздравить нашу любимую сборную с победой. Чемпионы «финалиссимо» и непобедимые на протяжении 32 игр», — написал Фернандес.

Аргентина вместе с Лионелем Месси в составе разгромила Италию со счетом 3:0 в матче, в котором встретились последние победители континентальных соревнований из Южной Америки и Европы.