Москва, , 11:44 — REGNUM В России заядлые курильщики чаще всего встречаются среди курьеров: из них курят 45% мужчин и 31% женщин. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Запрет на курение (сс) Coastal Elite

Также среди мужчин больше всего курильщиков — среди администраторов (41%), квалифицированных рабочих (39%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (34%).

Среди женщин чаще всего курят официантки (24%), PR-менеджеры (23%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 21%).

Не курящих мужчин больше всего среди программистов (76%), учителей, главных бухгалтеров (по 66%), менеджеров по логистике (62%), диспетчеров (58%) и аналитиков (56%).

Не имеют вредную привычку среди женщин учителя (83%), воспитатели, врачи и фармацевты (по 80%), секретари (77%) и дизайнеры (73%).

Опрос проведён 27 апреля — 18 мая 2022 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 763 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (79%) надеется, что проблема курения не коснется их детей.

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