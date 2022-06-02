Владивосток, 2 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Первый прямой авиарейс из Санкт-Петербурга во Владивосток прибыл 2 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приморья.

Vitaliy Ankov Международный аэропорт Владивосток

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Компания «Аэрофлот» будет осуществлять авиарейсы из Пулково во Владивосток каждую среду и воскресенье. Перелёт в обратном направления будет производиться по четвергам и понедельникам.

На данные авиамаршруты продаются билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июня авиарейсы между курильским островом Парамушир и Камчаткой будут выполняться ежедневно. Дополнительные полёты по четвергам и воскресеньям открыла единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором «Камчатское авиационное предприятие».