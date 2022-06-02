Саратов, , 11:51 — REGNUM В Саратове из окна выпал малолетний ребенок, который погиб от полученных травм. Прокуратура Саратовской области организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительной информации, днем 2 июня полуторагодовалый ребенок остался на какое-то время в комнате без присмотра взрослых. Малыш забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Саратова. Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и условия, которые привели к трагедии.

ИА REGNUM напоминает, 6 октября 2021 года в Саратове из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпала 11-летняя девочка.

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