Якутск, 2 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Второй самолёт для вызова искусственных осадков получила Якутия 2 июня. В республику прибыл Ан-30М, которому не требуется бетонная взлётно-посадочная полоса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе спасения республики.

Игорь Двуреков Самолет Антонов Ан-26

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Ранее прилетевший в Якутию самолёт-зондировщик Як-42Д вызывал осадки в регионе 1 июня. Его работа заканчивается, скоро он вернётся в Москву.

«В июне к перечню основных задач зондировщика Ан-30М, помимо понижения класса пожароопасности, добавляется увлажнение сельхозугодий. Данные работы будут проводиться по заявкам министерства сельского хозяйства Якутии», — пояснили в Службе спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, искусственные дожди 1 июня вызывали в Усть-Алданском и Таттинском районах Якутии. Совершавшее рейсы воздушное судно принадлежит Росгидромету.