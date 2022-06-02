Брюссель, , 11:53 — REGNUM Брюссель поддержал давно откладываемый план восстановления экономики Польши, который может принести Варшаве миллиарды евро, хотя у Европейской комиссии еще остаются сомнения по поводу ее обязательства провести правовые реформы, сообщает 2 июня Financial Times.

Польша и Евросоюз (сс) MateuszEs, Kpalion

Еще в мае 2021 года Варшава подала заявку на получение доли в фонде восстановления пост-ковидной экономики NextGenerationEU, составляющем 800 млрд евро. Польша претендовала на 36 млрд евро грантов и кредитов ЕС. Однако заявку отложили из-за затянувшегося спора с комиссией по поводу польских законов, которые, по мнению Брюсселя, подрывают независимость судебной системы страны.

Комиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил, что план был принят на голосовании членов комиссии в Брюсселе 1 июня.

Однако два из трех исполнительных заместителей председателя комиссии — Маргрет Вестагер и Франс Тиммерманс — проголосовали против этого решения, по словам осведомленных источников. Их несогласие подчеркивает обеспокоенность Брюсселя по поводу готовности Польши поддержать стандарты ЕС в области главенства закона.

Ожидается, что председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Варшаву 2 июня, чтобы подтвердить решение, которое также должно быть одобрено странами-членами ЕС.

Фон дер Ляйен стремится вернуть отбившуюся Польшу в «паству», учитывая ее роль убежища для украинских беженцев и активного противника России. ЕС также стремится заручиться поддержкой Польши в принятии директивы по реализации глобального соглашения о минимальной эффективной ставке корпоративного налога.

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