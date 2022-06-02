Калининград, , 11:42 — REGNUM В первый день лета в «Янтарь-холле» стартовал фестиваль классической музыки «Кантата», который объединил 1 июня на одной сцене семь приглашённых звёзд мировой величины и три коллектива. Об этом 2 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Концерт классической музыки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автором и модератором концерта-посвящения русскому театральному и художественному деятелю Сергею Дягилеву в честь 150-летия со дня его рождения стала всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская.

Концерт начался с увертюры М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина». Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижёра Алана Кука, прилетевшего из Австралии на открытие фестиваля «Кантата», первыми одарили заинтригованную публику своим талантливыми исполнением и сыгранностью на сцене.

Затем со вступительным словом на сцену вышел Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, который приветствовал собравшихся и зачитал обращение президента РФ Владимира Путина.

«Считаю ваш замечательный просветительский проект, призванный познакомить жителей и гостей Калининградской области с талантливыми коллективами и исполнителями — значимой и востребованной инициативой. Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства, именами выдающихся композиторов, режиссёров, артистов. Их вдохновенное, многогранное творчество — важная, неотъемлемая часть мирового культурного наследия. Уверен, фестиваль «Кантата» в полной мере оправдывает ожидания самой взыскательной публики, подарит всем радость встречи с настоящим, большим искусством, оставит добрые незыблемые впечатления», — отметил в своем сообщении глава Российского государства.

При этом так как деятельность Дягилева немыслима без балета, и концерт-посвящение также не обошёл стороной этот жанр: заслуженная артистка РФ, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, солистка балета Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко балерина Оксана Кардаш исполнила партию под «Умирающего лебедя» Сен-Санса.

Также яркие случаи из жизни Сергея Дягилева, которыми блистательная Любовь Казарновская дополняла музыкальную программу, тоже стали частью просветительской направленности фестиваля «Кантата», популяризующего высокохудожественное искусство. Во время концерта зрители могли увидеть проекции декораций и эскизов костюмов, созданных выдающимися художниками «серебряного века» Л. С. Бакстом, А. Н. Бенуа, А. Я. Головином, Н. С. Гончаровой и другими специально для дягилевских «Русских сезонов».

Кроме того, ведущая вечера напомнила, что фестиваль привлекает внимание к историческому наследию региона и способствует его сохранению — средства, собранные с продажи билетов, направятся в фонд, занимающийся благоустройством исторически значимых объектов региона. Гости фестиваля, зрители прямых трансляций и меценаты могут напрямую направить пожертвования, воспользовавшись QR-кодом на посвященном фестивалю сайте или на его информационных носителях.

На протяжении двух часов концертный зал светлогорского театра эстрады наполнялся живым звучанием великих композиций российских и зарубежных авторов: Мусоргский, Мануэль Де Фалья, Сен-Санс, Стравинский, Римский-Корсаков и Бородин, — богатство классической музыки раскрылось 1 июня благодаря мастерству талантливых исполнителей и искушенных слушателей.

Участниками первого концерта фестиваля «Кантата» стали: заслуженная артистка РФ, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, солистка балета Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко балерина Оксана Кардаш; лауреат международных конкурсов скрипач Андрей Росцик; лауреат и гран-призёр международных и всероссийских конкурсов и фестивалей певица Юлия Фадеева (меццо-сопрано); лауреат международных конкурсов певец Артём Василевич (бас-баритон); лауреат международных конкурсов Александр Ершов (баритон); Калининградский областной симфонический оркестр во главе с художественным руководителем, заслуженным деятелем искусств России Аркадием Фельдманом; Калининградский камерный хор «Кириллица» во главе с художественным руководителем Мариной Буковой; хор Калининградского областного музыкального театра во главе с художественным руководителем Алексеем Родионовым; а также художественный руководитель More Than Opera, музыкальный руководитель Мельбурнского камерного хора дирижёр Алан Кук.

Концерт завершился фрагментами из оперы «Князь Игорь». Но в целом это только начало: впереди ещё шесть дней, шесть великолепных концертов в кирхах Калининградской области, на острове Канта, в замке Рагнит и форту Дёнхофф. Присоединиться к программе фестиваля «Кантата» можно и онлайн: ежедневно концерты будут транслироваться на сайте события, а также в официальном сообществе ВКонтакте, на Rutube и в эфире телеканала Classical Music.

Отметим, проект реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Организаторы: АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке правительства Калининградской области, министерства по культуре и туризму региона.