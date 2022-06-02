Ереван, , 11:41 — REGNUM Правительство Армении 2 июня приняло решение прекратить передавать другим государствам, в том числе США, образцы патогенов, полученных в ходе биологических исследований. Об этом сообщает издание Armenia Today.

По данным журналистов, были одобрены соответствующие изменения в соглашение с минобороны США «О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия».

Кроме того, в правительстве планирую принять закон, который для соблюдения сбалансированной политики будет запрещать передачу патогенов любой стране.

Напомним, в мае в МИД РФ отметили, что Армения сотрудничает по вопросам биологической безопасности не только с российской стороной, но и США, а также с их союзниками. Это вызывает беспокойство после того, как выяснилось, чем занимались в американских лабораториях на Украине.