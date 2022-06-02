Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону в деле о «мёртвых душах» на муниципальном унитарном предприятии «Благоустройство Кировского района» поставлена точка. Кировский районный суд вынес приговор двум фигурантам, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что бывший заместитель директора по благоустройству МУП «Благоустройство Кировского района» и его подчинённая — старший мастер предприятия, реализовали преступную схему хищения средств. Они фиктивно трудоустроили 15 человек для работ по уборке территории района. Начисляемая «мёртвым душам» зарплата присваивалась. С июля 2019 года по июль 2020 года мошенникам удалось похитить около 2 млн рублей. Осуждённые свою вину признали и частично возместили причинённый ущерб.

Разработчику преступной схемы назначено два года колонии общего режима, его подчинённой — один год и четыре месяца лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.