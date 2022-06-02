Махачкала, 2 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Дагестане будет реализован проект по созданию крупного мясоперерабатывающего предприятия полного цикла — «Дагмясо». Комплекс будет построен в селе Кульзеб Кизилюртовского района на площади до 20 гектаров. На его создание будут направлены средства из бюджета республики. Для реализации проекта корпорация развития Дагестана создала юридическое лицо — ООО «Дагмясо». Финансирование проекта будет вестись за счет регионального бюджета, с привлечением средств инвестора, сообщили 2 июня в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мясо на прилавках магазина

Предприятие «Дагмясо» будет производить охлажденное и замороженное мясо (говядину, баранину), колбасные изделия и консервы. Кроме того, из оставшегося после переработки мясного сырья будут производить составляющие для сухих кормов для животных и мясокостную муку, а также сырье для медицинской промышленности. Не пойдут в отход и шкуры скота — из них наладят производство кожи.

«Мясокомбинат «Дагмясо» планирует наладить производство и реализацию мясной продукции под собственным товарным брендом проектной мощностью порядка 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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