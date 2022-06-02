Чебоксары, 2 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах заключён контракт по строительству внутрипоселковых газовых сетей в Заволжье. Затраты превысят 139 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Муниципальный контракт подписан между МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство» и обществом «Строй-Газ-Сервис» (Пензенская область). Согласно документу, подрядчик берёт на себя обязательства по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей (газопроводов высокого и среднего давления) в посёлке Сосновка в Заволжье.

Цена контракта составляет139 168 200 рублей. Данные средства выделяются из республиканского и муниципального бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.

Отметим, что на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на проведение закупок и оказание услуг единогласно (десять голосов — «за») поддержано обращение администрации города Чебоксары о строительстве внутрипоселковых газовых сетей в Сосновке о «возможности заключения контракта у единственного поставщика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Чебоксар заявляли, что в рамках газификации Заволжья в 2022 году наиболее масштабные работы предстоят в Сосновке: на строительство 16,8 км газовых сетей потребуется 139,2 млн рублей.

В настоящее время построено более 52 км газопроводных сетей, в том числе 31 км проложен в Чувашии, 21 км — в Марий Эл. Чувашские власти заявляли, что строительство заволжского газопровода закончится в 2022 году, что позволит обеспечить голубым топливом 2 421 потребителя.