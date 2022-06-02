Москва, 2 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Потребительский спрос в РФ упадет ниже досанкционного уровня вследствие спада экономики, роста безработицы и снижения реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Безработица

«Казалось бы, снижение ключевой ставки ЦБ РФ могло бы способствовать наращиванию долговой нагрузки, несмотря на снижение реальных располагаемых доходов населения. Однако российские банки сразу с началом кризиса ужесточили стандарты кредитования, — сказала Степанова. — Потенциал привлечения надежных розничных заемщиков с рынка исчерпан. Возможности дальнейшего роста частного долгового рынка ограничены динамикой доходов граждан, несоразмерной с инфляционными темпами».

По ее словам, поскольку уже в I квартале 2022 года началось снижение реальных денежных доходов населения, а в ближайшие месяцы ожидается рост уровня безработицы, то можно предположить снижение потребительского спроса населения ниже досанкционного уровня вследствие спада экономики.

«А падение уровня потребления приведет к замедлению роста долговой нагрузки жителей РФ во II полугодии 2022 года, — пояснила Степанова. — К тому же с 1 июля 2022 года снизится доступность кредитов для категорий заемщиков без залога в силу введения регулятором прямых количественных ограничений».

Как отметила Степанова, качество розничного кредитного портфеля, по оценке Банка России, пока остается стабильным.

«Однако на фоне роста безработицы и снижения реальных доходов населения качество розничного кредитного портфеля может ухудшиться, а спрос на реструктуризацию кредитов — возрасти. К III–IV кварталу 2022 года качество розничного кредитного портфеля банков и МФО может ухудшиться за счет роста просрочек и реструктуризации займов и кредитов населения», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ирина Ларионова заявила, что, скорее всего, до конца 2022 года долговая нагрузка населения России продолжит расти, что будет обусловлено дальнейшим снижением ключевой ставки ЦБ РФ.