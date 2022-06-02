Оренбург, 2 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области отменили масочный режим. Действие губернаторского «антиковидного» указа приостановлено, сообщили в пресс-службе областного правительства.

(сс) AlexChirkin Маска

Изменения в документ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции внесены 2 июня. До специального указания приостановлено обязательное ношение индивидуальных защитных масок.

Напомним, масочный режим в Оренбуржье действовал с 1 мая 2020 года.