Кизляр, Дагестан, 2 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Дагестане в ряды «Юнармии» были приняты 50 юных патриотов из школ города Кизляра. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Эмблема юнармии

Перед строем товарищей молодые люди дали клятву верности Отечеству и пообещали с честью нести высокое звание юнармейца, после чего им были торжественно вручены значки и книжки движения. Отмечается, что перед принятием присяги все они успешно прошли курс первоначальной военной подготовки.

«Новобранцев» приветствовали представители военного комиссариата Кизляра, городской администрации, Совета ветеранов Афганистана, военнослужащие Каспийской флотилии. С напутственным словом перед ними выступил начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (РО ВВПОД) «Юнармия» Джавидин Джамиев.

Джавидин Джамиев «В рядах «Юнармии» формируется чувство ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность — качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны состоялась торжественная церемония приём в ряды «Юнармии» 55 школьников.

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