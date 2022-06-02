Брянск, 2 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки 37 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Ko44.ru Инфекционное отделение

С начала пандемии в Брянской области проведено 1 897 936 исследований на коронавирус, выявлено 161 935 носителей инфекции. Выздоровели 157 695 человек, скончались от осложнений 4 027 жителей.

В ковид-госпитали за сутки направлен один новый пациент.