Российские военные и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое
Донецк, 2 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили атаку украинских боевиков в районе поселка Сладкое, сообщили 2 июня в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до 15 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что нападение ВСУ шло со стороны Новомихайловки. Мощным огнем удалось подавить две огневые точки противника в районе Марьинки, ВСУ отступили, понеся значительные потери, добавили в ведомстве.