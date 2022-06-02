Донецк, 2 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили атаку украинских боевиков в районе поселка Сладкое, сообщили 2 июня в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до 15 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что нападение ВСУ шло со стороны Новомихайловки. Мощным огнем удалось подавить две огневые точки противника в районе Марьинки, ВСУ отступили, понеся значительные потери, добавили в ведомстве.