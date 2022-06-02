Кемерово, 2 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасской полиции.

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ДТП произошло сегодня, 2 июня, в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа. Водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом сиз-за небезопасных скорости и дистанции столкнулся с попутным микроавтобусом «Мерседес», перевозившим пассажиров по маршруту Новосибирск — Кемерово. После удара «Мерседес» задел встречный автомобиль «Скания».

На момент аварии в салоне автобуса находились 14 человек — четверо были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, ещё шесть человек обратились за медицинской помощью на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.