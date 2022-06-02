Берлин, 2 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии использует все возможности для того, чтобы поставить вооружение на Украину. Об этом 2 июня в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, опровергнув в адрес германских властей в недостаточно быстром оказании военной помощи Украине.

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«Речь идёт не о черепашьих темпах», — подчеркнула Ламбрехт.

Она добавила, что для осуществления поставок вооружения используются как запасы бундесвера, так и запасы промышленности, и так называемый кольцевой обмен танками, например, с Грецией. Глава германского оборонного ведомства отметила, что обещанные Киеву зенитные самоходные установки Gepard, которые пока не были переданы Украине, ещё предстоит подготовить.

Как сообщало ИА REGNUM период с 30 марта по 26 мая Германия значительно сократила поставки оружия Киеву, отправив Украине всего два пакета военной помощи. Поставки зенитных самоходных установок «Гепард», запрашиваемых у Берлина Украиной, немецкие власти решили перенести на вторую половину лета. В Берлине заявляли, что украинских боевиков еще нужно обучить обращению с этой техникой.

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В начале июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина «уже в ближайшие недели» получит от Германии современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию. При этом газета Bild сообщала, что развёртывание систем IRIS-T на Украине возможно не раньше ноября.

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