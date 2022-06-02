Стокгольм, , 11:34 — REGNUM Мировое сообщество должно положить конец самоубийственной войне против природы, оно ежегодно потребляет почти в два раза больше запланированного. Об этом 2 июня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции «Стокгольм 50+» по проблематике окружающей среды.

Антониу Гутерреш Un.org

«Природные системы Земли не могут соответствовать нашим требованиям. Мы потребляем на уровне 1,7 планеты в год», — сказал Гутерриш.

По его словам, если мировое потребление было бы на уровне богатейших стран, то человечеству понадобилось бы больше, чем три планеты Земля.

Он добавил, что глобальное благополучие находится под угрозой из-за того, что человечество не сдержало обещаний перед окружающей средой.

Его влияние на окружающую среду становится «непосильно тяжёлым» по мере того, как оно становится более процветающим и многолюдным, заключил генсек ООН.

По мнению Гутерриша, необходимо сменить курс и положить конец «бессмысленной и самоубийственной войне против природы».