Москва, 2 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Командир отделения бригады Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с группой иностранных наёмников. Росгвардеец спасал своих товарищей, сообщает 2 июня пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Бисултанов участвовал в специальной военной операции на Украине с 24 февраля. Утром 26 мая росгвардейцы обнаружили группу противника и вступили в бой.

Сержант выполнял задачи по прикрытию личного состава. Его бронетранспортёр подбили из гранатомёта. Несмотря на ранения, росгвардеец продолжал прикрывать огнём своих боевых товарищей. Смертельные ранения он получил при очередном попадании по БТР.

Позже выяснилось, что росгвардейцы вели бой с группой американских и британских наёмников. В их числе был Бен Грант, сын члена парламента Великобритании Хелен Грант. 28 мая в интернете появилось видео боя.

«Это очередное видеоподтверждение факта, что против российских военнослужащих на украинской территории воюют наёмники зарубежных частных военных компаний», — подчеркнули в Росгвардии.

Адам Бисултанов родился в селе Гвардейское в Чечне. В Росгвардии он служил с 2012 года. Командование ходатайствовало о представлении сержанта Бисултанова к награждению орденом Мужества посмертно.

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