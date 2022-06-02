Орел, , 11:37 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 76 млн рублей на реконструкцию мостов в Орле и Орловской области утвердила прокуратура региона. Об этом 2 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова.

«Красный мост» в Орле Sergius

Обвиняемым по делу проходит генеральный директор ООО «Ремспецмост». Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Речь идёт о хищениях средств при реконструкции три мостов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — моста Дружбы и Красного моста в Орле, а также моста между п. Вахново и п. Важжово в Ливенском районе. По всем объектам подрядчиком выступало ООО «Ремспецмост».

По версии следствия, в период 2019–2021 годов гендиректор компании, в составе организованной группы с учредителем юридического лица и лицами из числа сотрудников администраций Орловской области и Орла, похитили выделенные на проведение ремонта из бюджета средства. Деньги обналичивали через фирмы-однодневки, а также аффилированные юрлица.

Всего, по данным следствия, похитить удалось более 76 млн рублей. Отметим, что ремонт двух мостов до сих пор не завершён — так, контракт на завершение ремонта Красного моста власти Орла сумели заключить лишь с четвертого раза весной 2022 года.

Прокуратурой в рамках уголовного дела заявлено исковое заявление о возмещении причиненного бюджету ущерба.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом Орла. Отметим, что дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство.