2 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что большинство находящихся в Польше беженцев с Украины прекратят получать ежедневное пособие.

Оксана Переможенко, , 12:05 — REGNUM Большинство находящихся в Польше беженцев с Украины прекратят получать ежедневное пособие. Об этом 1 июня сообщило издание Rzeczроspolita со ссылкой на заявление представителя польского правительства по делам беженцев и заместителя министра внутренних дел Павла Шефернакера.

Аннибале Карраччи. Обед

На финансовую помощь смогут рассчитывать лишь те беженцы, которые нуждаются в такой помощи. Речь об инвалидах, беременных и многодетных женщинах. Таким образом Польша решила стимулировать беженцев, чтобы те начали работать и сами обеспечивали свои потребности.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Вначале мы едим твое, а потом — каждый свое», — с сарказмом написал Владимир.

«Всё, акция закончилась!» — иронизирует Анастасия.

«Ну правильно, а они же не дети, почему их должны кормить граждане других стран? Оружие дали — вперёд… Не погибли? Работайте! Там все очень прагматично. ТВ к холодильнику никто не подключал…» — пишет Vladimir.

«Это понимали все, кроме славящих Украину», — добавил Юрий.

«Помощь и содержание не одно и то же. Пора и честь знать. Работящие и инициативные останутся. А раздолбаи уедут», — отметил Максим.

«Здесь вам не тут!» — смеется один из комментирующих.

«Что-то быстро сказка закончилась. И где они теперь харчеваться будут?» — с сарказмом поинтересовался Андрей.

«А как на это Зеленский смотрит? Или добилась Польша, чего хотела, — и стали неинтересны сразу? Поматросила и бросила?» — поинтересовалась Natali T.

«Из нахлебников превратились в рабов», — отреагировала Zима.

«А с какой стати Польша что-то им должна? Они и так их пустили на свою территорию. 3 месяца их на себе волокли. Ну так скоро новая партия беженцев приедет, и им нужно уже их где-то размещать. Вам было 3 месяца на адаптацию. Теперь ищите работу, снимайте жилье и сами себя обеспечивайте. Вам позволили перекантоваться, теперь идите работать. Так я не удивлюсь, если Европа начнет искать какие-то счета украинских граждан у себя и по миру и все эти деньги арестовывать, отбирать в счёт содержания беженцев», — написала Злата В.

Волонтёрская помощь беженцам на железнодорожной станции в Польше Pakkin Leung

«Та быть такого не может, они же буквально вчера братались! Что случилось?» — не без сарказма поинтересовался Jch.

«Ой, а почему так недолго длилась любовь? Безобразие! Украинцы только начали жизни радоваться, а тут бац…» — пишет Ирина.

«Польских панов занести в списки «Миротворца»!» — иронизирует D. S.

«Так пан Зеленский подписал бумажку, подсунутую паном Дудой, теперь полякам можно все!!!» — смеется Марина.

«Заграница нам поможет, весь мир с нами, идите работать, туристы!» — с сарказмом написала Настя.

«Ну да. Они же теперь поляки. Какое пособие? Границ нет. Все равны», — пошутила Ольга.

«Ну, погостили, пора и честь знать…» — добавила Лара.

«Поляки заглянули в свой кошелёк и расстроились…» — отреагировал Аркадий.

«Халява закончилась… Открывается сезон клубники, пора на плантации», — написала Ольчик.

«Кому работать, те уже давно работают, есть нормальные люди. А кто по митингам бегает и флагами трясет — будут, как всегда, кусать руку дающего», — отметила Лилия.

«Польша интегрировалась в Украину (без границ), но гражданам Украины интегрироваться в Польше — это другое. Пусть будут рабами», — с сарказмом подытожила Мила.

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