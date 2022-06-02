Донецк, 2 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 480 снарядов. Об этом 2 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что за сутки противник выпустил более 480 снарядов и мин по территории республики. Украинские войска использовали реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ствольную артиллерию калибра 155 и 122 мм.

За сутки при обстрелах погиб один мирный житель, пострадали 19 человек.