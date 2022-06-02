Таганрог, Ростовская область, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области мошенник под видом социального работника похитил у пенсионера 800 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 2 июня.

Полиция Мвд.рф

В полицию обратился 83-летний житель Таганрога, у которого злоумышленник похитил сбережения. Мнимый социальный работник убедил пожилого мужчину в том, что якобы существует необходимость замены старых купюр на новые. В ином случае деньги якобы обесценятся.

Пенсионер отдал мошеннику 800 тыс. рублей, которые хранил в шкафу. Злоумышленник вышел, чтобы якобы обменять купюры на новые, но не вернулся.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция ищет преступника.