Пенза, 2 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Новый размер прожиточного минимума установлен в Пензенской области с 1 июня. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

С 1 июня текущего года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Пензенской области увеличится на 10% и составит 12 745 рублей, для пенсионеров — 10 319 рублей, детей — 11 442 рубля.

В связи с индексацией также увеличен размер социальных выплат для семей с детьми, добавил министр.

С июня проиндексируют выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплаты на первого и третьего и последующих детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет.

«Выплаты будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для перерасчета пособий и выплат подавать не потребуется», — проинформировал Алексей Качан.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России после проведения индексации на 10% МРОТ его размер достигнет 15 279 рублей в месяц, что будет способствовать росту зарплат примерно у 4 млн человек.

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