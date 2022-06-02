Армавир, Армения, 2 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Оппозиционное движение «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 2 июня начала протестную акцию в Армавире. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

По данным журналистов, протестующие проводят митинг возле здания областной администрации. Они требуют, чтобы к ним вышел губернатор Эдуард Ованнесян и сообщил о своей позиции по Нагорному Карабаху. От него хотят услышать, что он против передачи этой республики Азербайджану.

Сообщается, что вход в здание администрации оцепили правоохранители. Губернатор к протестующим пока не выходит. Акция проходит без эксцессов.

Стоит отметить, что в последние дни члены «Сопротивления» требуют от должностных лиц высказать позицию о Нагорном Карабахе. Это вызвано переговорами, которые ведёт Пашинян с азербайджанской стороной. Баку требует для заключения мирного договора взаимного признания «территориальной целостности», что не вызвало возражений у Еревана.