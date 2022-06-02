Идлиб, Сирия, , 11:33 — REGNUM Взрыв произошёл на складе оружия боевиков одной из террористических группировок на севере Сирии. Об этом 2 июня сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.

Взрыв U.S. Air Force

По их данным, взрыв прогремел в ночь с 1 на 2 июня в районе города Бабска в провинции Идлиб.

По данным журналистов, в результате взрыва погибли и получили ранения десятки боевиков. Их доставляют в госпиталя в Идлибе и других соседних городах.

Что стало причиной взрыва не сообщается. Местные источники предполагают, что склад был уничтожен в результате удара беспилотника ВВС Турции.

Ранее сообщалось, что ряд группировок боевиков готовятся вести боевые действия против турецкой армии.