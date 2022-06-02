Москва, , 11:27 — REGNUM Популярность электросамокатов оказывает влияние на рост числа ДТП, полагают 81% жителей России. Незначительным это влияние считают 45%, сильным — 36%. Не видят связи электросамокатов с числом аварий 7%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Прокат электросамокатов в Новосибирске Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По мнению 48%, в первую очередь следует ограничить скорость передвижения на самокатах (48%). Наиболее актуальной эта мера кажется жителям Москвы и Санкт-Петербурга (56%). Также респонденты называли ограничение возраста вождения (41%).

33% опрошенных предлагают ввести запрет езды на тротуарах и пешеходных зонах, 24% — обязать виновника ДТП выплачивать компенсацию в случае причинения ущерба. Выступают за введение отдельной категории в водительских правах для вождения электросамокатов 21%.

Опрос среди 1600 граждан РФ от 18 лет по телефону проведен 27 мая 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM , электросамокатами в России пользуются 9% граждан, не пользуются — 91%

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