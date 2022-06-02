В Дагестане за ратный труд увековечат имена троих земляков
Махачкала, 2 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Дагестане увековечат имена троих жителей республики, внесших существенный вклад в её развитие и отличившихся при защите от террористов. Указ об этом пописал глава субъекта РФ Сергей Меликов.
Так, имя заслуженного врача России Мирзамагомеда Магомедова, который долгие годы помогал поддержать здоровье пациентам Табасаранского района, будет присвоено Табасаранской центральной районной больнице. В честь ещё одного дагестанского врача — члена-корреспондента Российской академии медицинских наук, члена-корреспондента Российской академии наук Султана-Мурада Омарова назовут Республиканский перинатальный центр.
Именем Героя России, генерал-майора милиции Магомеда Омарова, который проявил мужество и героизм в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Дагестане, назовут спортивную школу в Левашинском районе.
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