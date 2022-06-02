Махачкала, 2 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Дагестане увековечат имена троих жителей республики, внесших существенный вклад в её развитие и отличившихся при защите от террористов. Указ об этом пописал глава субъекта РФ Сергей Меликов.

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Так, имя заслуженного врача России Мирзамагомеда Магомедова, который долгие годы помогал поддержать здоровье пациентам Табасаранского района, будет присвоено Табасаранской центральной районной больнице. В честь ещё одного дагестанского врача — члена-корреспондента Российской академии медицинских наук, члена-корреспондента Российской академии наук Султана-Мурада Омарова назовут Республиканский перинатальный центр.

Именем Героя России, генерал-майора милиции Магомеда Омарова, который проявил мужество и героизм в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Дагестане, назовут спортивную школу в Левашинском районе.

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