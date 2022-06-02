Донецк, , 11:25 — REGNUM Украинские войска за сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В штабе рассказали, что под обстрелы украинских войск за сутки попали районы десяти населенных пунктов республики. В результате ударов артиллерии повреждены 32 домостроений, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.

«Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 485 единиц», — говорится в заявлении штаба.

За сутки погиб один мирный житель, пострадали 19 человек.