Донецк, 2 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что под обстрелы украинских войск за сутки попали районы десяти населенных пунктов республики. В результате ударов артиллерии повреждены 32 домостроений, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.

«Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 485 единиц», — говорится в заявлении штаба.

За сутки погиб один мирный житель, пострадали 19 человек.