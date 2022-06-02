Петропавловск-Камчатский, , 11:24 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Владивостока, которого обвиняют в убийстве 25-летнего мужчины. После утверждения прокурором обвинительного заключения его передадут для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в краевом СУ СКР.

Окно Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Знакомый обвиняемого в июне 20 221 года скончался в палате интенсивной терапии после падения из окна четвертого этажа общежития. Мужчина пытался убедить следствие в том, что молодой человек выпал из окна в результате несчастного случая по собственной неосмотрительности. Свидетелей произошедшего не было.

Однако следователям удалось выяснить, что между мужчинами произошел конфликт — обвиняемый в телефоном разговоре с сожительницей приятеля надсмехался над ним и затем подошёл к сидящему на подоконнике потерпевшему и вытолкнул его в открытое окно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кунгуре Пермского края суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы. Она признана виновной в двойном убийстве.