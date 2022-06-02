Якутск, , 11:28 — REGNUM Всю информацию о работе паромов жители Якутии теперь смогут получить через интернет. В республике заработал специальный сервис, который позволяет узнать расписание движения этих средств для переправы, цены и расписание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе министерства транспорта республики.

На паром Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

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Узнать о местоположении паромов, курсирующих через реки Лена и Вилюй, возможно благодаря установке на них специальных трекеров. За паромами на переправе из Якутска в Нижний Бестях теперь также можно наблюдать благодаря видеотрансляции.

«В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики. Приложение было разработано республиканским центром инфокоммуникационных технологий», — пояснили в министерстве транспорта Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле транспортная прокуратура запретила эксплуатировать два парома, которые возили грузы и пассажиров через реку Лена в Якутск. Решение было обосновано требованиями безопасности.