Херсон, Украина, , 11:22 — REGNUM Сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в ходе «наступления» свыше 20 населенных пунктов в Херсонской области являются не соответствующими действительности. Об этом 2 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее сбежавший после прихода российских военных бывший глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил, что киевские боевики якобы «начали наступление» со стороны Днепропетровской области и захватили свыше 20 населенных пунктов на Херсонщине.

«В Херсоне все прекрасно. Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов «освобождено», что украинская армия продвигается, — все это из разряда «Симпсонов» (американский комедийный мультсериал — ред.) и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться», — сказал Стремоусов.

Также заместитель главы военно-гражданской администрации региона отметил, что Херсонская область продолжает жить и радоваться жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что продовольственная блокада полуострова со стороны Украины навсегда осталась в прошлом.