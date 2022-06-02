Херсон, 2 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в ходе «наступления» свыше 20 населенных пунктов в Херсонской области являются не соответствующими действительности. Об этом 2 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

При этом ранее сбежавший после прихода российских военных бывший глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил, что киевские боевики якобы «начали наступление» со стороны Днепропетровской области и захватили свыше 20 населенных пунктов на Херсонщине.

«В Херсоне все прекрасно. Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов «освобождено», что украинская армия продвигается, — все это из разряда «Симпсонов» (американский комедийный мультсериал — ред.) и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться», — сказал Стремоусов.

Также заместитель главы военно-гражданской администрации региона отметил, что Херсонская область продолжает жить и радоваться жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что продовольственная блокада полуострова со стороны Украины навсегда осталась в прошлом.