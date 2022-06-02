Лима, , 11:22 — REGNUM Дочерняя компания испанской транснациональной корпорации Repsol была вновь оштрафована за несоблюдение требований в связи с крупным разливом нефти, загрязнившим пляжи в Перу в январе 2022 года. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Нефтеперерабатывающий завод компании Repsol в Ла-Пампилье был оштрафован на 100 000 перуанских солей (более 25 000 долларов), что стало седьмым штрафом, наложенным Агентством по экологической оценке и надзору Перу на компанию.

Агентство заявило, что эта мера вызвана невыполнением компанией Repsol своих обязательств по поиску, спасению, очистке и временной охране пострадавшей фауны в природных заповедниках (NPAs), хрупких экосистемах и других районах, пострадавших от разлива около 12 000 баррелей сырой нефти.